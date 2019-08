Il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, che si terrà il prossimo 18 agosto, è lo scenario scelto dal marchio britannico per svelare al pubblico la prima McLaren GT firmata MSO. Si tratta, senza più e senza meno, di una mostra – in versione one-off – del potenziale della divisione speciale per le personalizzazioni di McLaren.

In questo caso la supersportiva si caratterizza prima di tutto per la nuova tinta della carrozzeria verniciata in MSO Defined Fllux Graphite con elementi a contrasto in MSO Bespoke Satin Graphite, come lo splitter anteriore, le calotte degli specchietti retrovisori, le minigonne laterali, le pinze dei freni e l’estrattore posteriore. Non passano inosservati i cerchi in nero lucido e i terminali di scarico in titanio.

Gli interni della McLaren GT MSO