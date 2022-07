La Kia XCeed restyling si distingue dalla variante pre-lifting per un look più sportivo: merito dei cambiamenti apportati al frontale (gruppi ottici, mascherina e paraurti) e alla coda (diffusore) e dei nuovi cerchi in lega da 18”.

Non si sa ancora quali propulsori saranno disponibili in Italia.

Kia XCeed restyling: sicurezza in primo piano

La Kia XCeed – già apprezzata per la sua ricca dotazione di ADAS – è diventata ancora più generosa di sistemi di assistenza alla guida in occasione del restyling. Qualche esempio? Il cruise control adattivo che si basa sulle indicazioni del navigatore, l’RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist: quando si esce in retromarcia da una strada secondaria riconosce la presenza di eventuali veicoli sulla traiettoria e attiva automaticamente i freni per evitare una collisione), il BCA (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, che monitora l’angolo cieco e corregge la traiettoria) e la guida autonoma in autostrada HDA (Highway Driving Assist).