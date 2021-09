Kia Sportage: piacere di guida e sicurezza

Il piacere di guida su asfalto e in fuoristrada è garantito dalle sospensioni ECS a controllo elettronico di nuova generazione e dal sistema Terrain Mode, che assicura mobilità anche nelle condizioni più impegnative come ad esempio fondi innevati, fangosi o sabbiosi.

Per quanto riguarda la dotazione di sicurezza – sempre molto ricca quando si parla di Kia – troviamo il pacchetto DriveWise ADAS che comprende un sistema di prevenzione delle collisioni frontali con la funzionalità Junction Turning (aiuta a evitare impatti con le auto in arrivo nella direzione opposta quando si svolta a sinistra negli incroci). Da non sottovalutare, inoltre, l’HDA (Highway Driver Assist, mantiene la distanza e la velocità impostate dal veicolo che precede durante la guida in autostrada e aiuta a mantenere il veicolo nella corsia di marcia regolando la velocità del mezzo in base ai limiti) e lo Smart Cruise Control NSCC, che grazie al supporto dei dati di navigazione in tempo reale può regolare la velocità in presenza di curve.