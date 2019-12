Jaguar XE Reims Edition, la nuova serie limitata

La carrozzeria speciale di questa limited edition, che sarà prodotta in solo 200 esemplari , fa anch’essa l’occhiolino alla sua antenata sportiva del passato. La tonalità si chiama French Racing Blue e fino ad ora era stata utilizzata solo da alcuni modelli radicali della gamma d’Oltremanica come la XKR-S e la XFR-S.

La nuova Jaguar XE Reims Edition verrà proposta unicamente con la motorizzazione Ingenium P250 e sarà basata sull’allestimento E-Dynamic S. E oltre alla livrea speciale si caratterizzerà anche per il tetto verniciato in nero a contrasto, così come gli specchietti retrovisori e i cerchi in lega da 19 pollici.

Inoltre la nuova serie speciale della Jaguar XE avrà, di serie, anche i vetri oscurati, i sedili riscaldati e il pacchetto Cold Climate con parabrezza e volante anch’essi riscaldati e sistema di lavaggio automatico dei fari.

Basata sul restyling della berlina inglese presentato a febbraio scorso, avrà anche tutte le novità arrivate con la nuova gamma: estetiche, tecnologiche e di equipaggiamento.