Honda Civic restyling: le foto e i dati

Honda Civic restyling: il design

I designer Honda hanno regalato alla Civic, in occasione del restyling, un look ancora più aggressivo: frontale più pulito e aerodinamico, nuovi cerchi in lega da 16” per la versione base (con possibilità di montare quelli sportivi “Shark Grey” da 17” sugli allestimenti superiori) e l’inedita vernice “Obsidian Blue”. Dentro segnaliamo invece i nuovi rivestimenti e la presenza di più manopole e pulsanti fisici sulla plancia per controllare l’infotainment e il climatizzatore.