Honda Civic e:HEV: ADAS e sicurezza

La Honda Civic e:HEV può vantare una dotazione di assistenti alla guida più ricca rispetto alla generazione precedente: troviamo ad esempio una nuova telecamera grandangolare da 100°, sensori sonar (quattro all’anteriore e quattro al posteriore), il monitoraggio del traffico in manovra e il Traffic Jam Assist (assistenza nel traffico).

Per quanto riguarda la sicurezza passiva è invece impossibile non citare le barre aggiuntive nelle portiere (per migliorare i risultati nel crash test laterale), le piastre alla barra del paraurti anteriore (per assorbire l’energia dell’impatto e ridurre i danni alle gambe e alle ginocchia) e 11 airbag tra cui quelli laterali dei sedili posteriori, quelli per le ginocchia dei passeggeri anteriori e quello centrale anteriore posizionato nel sedile del guidatore per evitare collisioni con il passeggero a fianco.