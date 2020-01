Genesis GV80: la prima SUV Premium del marchio indipendente coreano

Nel 2017 Genesis aveva anticipato l’arrivo del suo primo SUV con un prototipo che, oggi, tre anni dopo, ha dato forma alla Genesis GV80 . Si tratta di un fuoristrada Premium che sarà lanciato in Corea del Sud durante questo mese di gennaio e che più avanti arriverà negli Stati Uniti. In Europa, almeno per il momento, non è prevista la sua commercializzazione.

La prima sport utility del marchio asiatico indipendente è una SUV imponente e lussuosa, con tratti distintivi inediti come la gigantesca griglia anteriore che caratterizza il frontale. Da questa partono una serie di muscolose nervature che danno forma al cofano, con una presa d’aria inferiore nel paraurti e gruppi ottici affilati e divisi in due sezioni da una striscia luminosa a LED. Il laterale è dominato dai cerchi giganti, con dimensioni fino a 22 pollici e da una linea di cintura ben marcata che termina nei gruppi ottici posteriori. Le cornici dei finestrini e le barre longitudinali cromate le danno un tocco elegante, mentre l’alettone integrato nella parte superiore del portellone ne accentua il lato sportivo.

Spazio, alta qualità e comfort caratterizzano il lussuoso abitacolo della nuova Genesis GV80, che monta un volante a due sole razze e un grande touch screen flottante da 14,5 pollici che fa da interfaccia al sistema di infotainment. Genesis esalta inoltre l’avanzato sistema di insonorizzazione dell’abitacolo che analizza in tempo reale i suoni generati dal rotolamento degli pneumatici e genera onde sonore della stessa frequenza e direzione contraria in 0,0002 secondi. Altra tecnologia avanzata in dotazione alla Genesis GV80 è il sistema ‘Electronically Controlled Suspension with Road Preview’ che analizza la strada con una telecamera e regola di conseguenza la taratura delle sospensioni per offrire il massimo comfort di guida in tempo reale.

Motorizzazioni

In Corea del Sud la nuova Genesis GV80 sarà commercializzata con il diesel V6 da 3.0 litri con 274 CV e 589 Nm abbinato al cambio automatico a otto rapporti. Disponibili anche il quattro cilindri 2.5 turbo da 300 CV e 422 Nm e il V6 3.5 da 375 CV e 530 Nm, entrambi a benzina. DI serie tutte montano la trazione posteriore ma come optional si potrà richiedere la trazione integrale.