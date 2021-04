Frangivento Sorpasso: motore e versioni

La Frangivento Sorpasso è spinta da un motore V10 a benzina ed è disponibile in due versioni: l’aspirata Stradale da 610 CV e la sovralimentata GTXX da 850 CV.

La Frangivento Sorpasso Stradale, rivolta a una clientela più elegante, presenta una raffinata tinta Grigio Hèrmes mentre la più aggressiva Frangivento Sorpasso GTXX – ispirata alle GT3, in grado di raggiungere una velocità massima di 345 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 2,9 secondi (“0-200” in 9,3 s) – si distingue per le appendici aerodinamiche più pronunciate, per l’enorme alettone posteriore, per la carrozzeria bicolore e per la possibilità di cambiare la sigla “XX” con una cifra a piacere in modo da rendere il proprio esemplare unico.