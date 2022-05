Ford ha svelato le foto e alcuni dati dell’E-Transit Custom: la variante elettrica del furgone più venduto in Europa entrerà in produzione nella seconda metà del 2023. A settembre 2022 conosceremo invece più dettagli tecnici.

Il nuovo veicolo commerciale a emissioni zero dell’Ovale Blu punta a essere un nuovo punto di riferimento nel segmento dei van da una tonnellata nel Vecchio Continente e sarà supportato dalla gamma completa di servizi Ford Pro (dal software alla ricarica , passando per l’assistenza e le soluzioni di finanziamento).

L’E-Transit Custom – secondo furgone elettrico Ford dopo l’E-Transit – sarà il primo di quattro veicoli commerciali a batteria che la Casa statunitense introdurrà sul mercato entro il 2024. Un componente chiave di un brand che punta a raggiungere entro il 2035 le emissioni zero per tutti i mezzi venduti in Europa e la carbon neutrality in tutti gli impianti europei, nella logistica e nella fornitura.