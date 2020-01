Anche se i dati, ad ora, sono scarsi, il forum Taycan EV ha diffuso le immagini di una richiesta di patente della Casa italiana registrata all’European Patent Office che svela un dettaglio della prima super sportiva di Maranello zero emissioni: avrà quattro motori elettrici, uno per ogni ruota , e la trazione, di conseguenza, sarà integrale. In attesa di una descrizione esatte del documento svelato, la patente svela che si tratta di:



Questo perché si parla si un disegno che permette la possibilità di ospitare una configurazione mista, fa cioè riferimento ad un’aerea tra l’asse posteriore e i sedili in cui “potrebbero essere alloggiati una batteria o un motore termico”. Per il momento è ancora difficile trarre delle conclusioni sulla prima Ferrari elettrica della storia ma ciò che sembra chiaro con questa indiscrezione è che a Maranello stanno portando avanti un serio piano per la riduzione delle emissioni della gamma, con l’obiettivo di arrivare ad offrire, entro il 2020, il 60% di modelli ibridi. In ogni caso sembra che per vedere la prima Ferrari elettrica su strada bisognerà attendere qualche anno, visto che non arriverà prima del 2025.