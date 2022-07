La EMC Wave 3 è una SUV compatta low-cost italo/cinese a GPL che punterà a contrastare il successo delle DR. In pratica non è altro che una Kaiyi X3 Pro prodotta in Cina già rimarchiata con un nuovo brand creato da Eurasia Motor Company (azienda bresciana che dal 2005 importa da noi le Great Wall) e impreziosita da un impianto a gas BRC montato in Italia.