DS 7 Crossback: l’allestimento Prestige è il nuovo top di gamma

Nella lista dell’allestimento Prestige figurano dettagli di lusso del brand premium parigino, tra cui: Cerchi in lega 19” Roma, Ispirazione Rivoli per l’abitacolo, Pack sedili elettrici, Orologio B.R.M R180, Vetri e lunotto oscurati, Vetri stratificati, DS Active LED Vision, Illuminazione abitacolo Lounge.Chi non si accontenta con l’equipaggiamento di serie della Prestige può salire ulteriormente di livello, scegliendo eventualmente i 20″ dei cerchi in lega Tokyo, che ospitano pneumatici 235/45 R20. Il loro costo opzionale di 700 euro conferisce a DS 7 Crossback ulteriore dinamismo, con una maestosità che si esprime anche a vettura ferma.

DS 7 Crossback: gli interni

Analoga proposta può essere ricreata nell’abitacolo, scegliendo l’ispirazione Opera in alternativa a Rivoli. Con 1.400 euro viene arricchito uno degli originali elementi DS Automobiles, ovvero la pelle dei sedili con l’iconica lavorazione a braccialetto di orologio, e possibilità di scelta tra i colori Nero Basalto oppure Marrone Sauro. Con questa opzione, anche i pannelli delle portiere ed il cruscotto mostrano pari raffinatezza, grazie al rivestimento in Pelle Nappa nello stesso colore scelto per i sedili.

Le motorizzazioni della DS 7 Crossback Prestige

L’allestimento Prestige può essere abbinato ad ognuna delle motorizzazioni disponibili: benzina PureTech 180, Diesel BlueHDi 130 oppure 180, per finire con l’ibrida plug-in E-Tense 4×4. In tutti i casi, sempre con il confort offerto dal cambio automatico EAT8 di serie. In sintesi, con una maggiorazione di 5.000 euro rispetto a Grand Chic, l’allestimentoPrestige soddisfa esattamente quello che il posizionamento premium di DS Automobiles promette.