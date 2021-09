Dacia ha svelato le foto e i dati della Jogger: la versatile station wagon compatta rumena, disponibile anche a 7 posti, verrà presentata ufficialmente al Salone della mobilità IAA 2021 di Monaco di Baviera – in programma dal 7 al 12 settembre – e sarà ordinabile da novembre 2021. Bisognerà invece aspettare febbraio 2022 per vederla in concessionaria.

La Jogger sarà la Dacia più lunga in commercio (4,55 metri). La familiare esteuropea è larga 1,78 metri – come una Subaru Levorg – e alta 1,63 metri mentre il passo è di 2,90 metri.

La Dacia Jogger a 7 posti punta a conquistare le famiglie numerose alla ricerca di un mezzo economico, versatile e spazioso: due sedili singoli in terza fila (molto comodi, come abbiamo avuto modo di valutare di persona) impreziositi da un bracciolo e illuminati da un ampio finestrino posteriore e una plafoniera per ogni fila.

Dacia Jogger Extreme

In occasione del lancio della Dacia Jogger sarà venduta anche la variante Extreme: rifiniture nere per barre da tetto, retrovisori, cerchi in lega e shark antenna, ski anteriori e posteriori in Grigio megalite e sticker specifici.

Dentro troviamo invece cuciture rosse sui sedili, tappetini, un rivestimento in gomma per il bagagliaio e modanature cromate su pannelli interni delle porte anteriori. Ultima – ma non meno importante – la ricca dotazione di serie, che comprenderà tra le altre cose la telecamera posteriore, il climatizzatore automatico e la chiave Keyless Entry.