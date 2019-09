Cupra svela la Tavascan, elettrica al 100%

La nuova Cupra Tavascan è un prototipo elettrico formato SUV e dall’impostazione sportiva, come dimostrano i suoi oltre 300 CV di potenza. Con questa new entry il marchio spagnolo da un ulteriore passo in avanti verso l’elettrificazione. La prima su questa strada era stata la Formentor con il suo powertrain ibrido. Ora è il turno di una nuova SUV a zero emissioni basata sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Per il momento arriva come prototipo, ma è una chiara dimostrazione da parte della Casa spagnola della reale possibilità di creare una vera sportiva elettrica. Tra l’altro dal design esclusivo, che non verrà esportato a nessun altro modello del Gruppo di Wolfsburg.

L’immagine della nuova Cupra Tavascan è rivoluzionaria se comparata agli altri modelli del marchio visti fino ad ora. Il frontale risalta per l’assenza della griglia, tipica delle auto elettriche e per il logo retroilluminato, posizionato nella parte inferiore della calandra. Con carattere anche il disegno dei gruppi ottici affilati, così come le linee che definiscono le prese d’aria pensate sia per l’aerodinamica che per il raffreddamento del powertrain elettrico, in particolare delle batterie. I passaruota mostrano dimensioni considerevoli, mentre i cerchi in lega misurano 22 pollici in diametro, scolpiti appositamente per favorire l’aerodinamica in maniera funzionale, come anche il diffusore posteriore. E per mettere la ciliegina sulla torta, la tinta metallizzata della carrozzeria ben si accompagna ai dettagli in fibra di carbonio.

Dentro raffinata e reale