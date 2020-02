Cupra Leon 2020: i dati e le foto ufficiali della sportiva spagnola

La Cupra Leon 2020 debutterà in società tra poche settimane al Salone di Ginevra 2020 (dal 3 al 15 marzo). Intanto però, ieri sera, nel nuovo quartier generale della marca indipendente, a Martorell, è stata svelata per la prima volta. Arriverà sul mercato nell’ultimo trimestre di quest’anno e affiancherà nella gamma spagnola la Cupra Ateca. Prossimamente, poi, la famiglia delle sportive spagnole si allargherà con la Cupra Formentor. Le dimensioni della Cupra Leon La Cupra Leon sarà disponibile con la carrozzeria a 5 porte o nella variante familiare Sportstourer, con un look personalizzato e dal carattere marcatamente sportivo. La versione a 5 porte misura 4,36 metri in lunghezza, 1,80 in larghezza e 1,45 metri in altezza. La CUPRA Sportstourer raggiunge invece i 4,64 metri in lunghezza. La distanza tra gli assi, su entrambe le versioni, è di 2,68 metri. A differenza della Seat Leon convenzionale, la Cupra Leon è quindi 25 e 20 mm più bassa, rispettivamente nelle due versioni, il che le da ovviamente un centro di gravità più basso e una sensazione di guida sportiva. Cupra Leon: design raffinato e sportivo

Per la prima volta su una Leon il logo Cupra domina la griglia frontale della Leon, mentre i passaruota e le prese d0’aria sono ora pi grandi rispetto alla precedente Seat Cupra Leon. Risaltano i dettagli cromati (oscuri) della griglia frontale, del diffusore posteriore, dei passaruota e delle calotte degli specchietti retrovisori. Il suo carattere sportivo è connotato soprattutto dai cerchi specifici Cupra da 19 pollici (eccetto per la versione da 245 CV che monterà cerchi da 18 pollici), disponibili in due colori e con freni Brembo da 370 mm e pinze in color rame. Volendo personalizzare di più la Cupra Leon, ad ogni modo, ci sarà la possibilità di scegliere tra sei diversi design per i cerchi. Sulla nuova Cupra Leon, inoltre, sarà molto presente la tecnologia di illuminazione di tipo LED. I gruppi ottici anteriori incorporano la tecnologia Full Led, i retrovisori esterni integrano gli indicatori di direzione e in dotazione ci sono anche le luci di benvenuto che proiettano a terra il logo Cupra. Gli interni della Cupra Leon

Passando agli interni della Cupra Leon, l’abitacolo sfoggia un design sofisticato e, ovviamente, in stile racing. I sedili sportivi possono essere rivestiti con tre diverse opzioni: standard con tappezzeria in tessuto e due alternative in pelle, nera o blu, e regolazioni elettriche con funzione di memorizzazione delle posizioni. Il guidatore inoltre impugna un nuovo volante specifico che include il bottone per l’accensione e il selettore delle modalità di guida. Fa inoltre sfoggio di una generosa presenza di dettagli cromati e in color rame con la plancia e le cornici delle portiere in alluminio scuro. Il centro della plancia è dominato dallo schermo da 10 pollici che fa da interfaccia al sistema di infotainment dotato anche di comandi gestuali e vocali. Il sistema Full Link, infine, garantisce la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Le motorizzazioni della Cupra Leon: 4 versioni di cui una PHEV

Per quanto riguarda le motorizzazioni della Cupra Leon, la sportiva di Martorell arriverà non solo con il già noto quattro cilindri da 2.0 Litri con 245, 300 o 310 CV, ma entrerà in listino per la prima volta anche un’inedita versione ibrida plug-in. La Cupra Leon PHEV, disponibile sia con la carrozzeria a 5 porte che con la familiare, vanterà un’autonomia di 60 km in modalità elettrica al 100% (ciclo WLTP). Monta u motore 1.4 TSI a benzina da 150 CV e 250 Nm di coppia abbinato a un motore elettrico da 115 CV. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 13 kWh e la potenza complessiva di questo powertrain è di 245 CV e 400 Nm di coppia. Per ricaricare la batteria CUPRA annuncia un tempo di 3 ore e mezza con la Wallbox da 3,6 kW a corrente alterna o sei ore con la presa convenzionale da 230 V. Tutte le varianti della CUPRA Leon monteranno infine il cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti DSG. Per quanto riguarda il telaio, la Cupra Leon monta uno sterzo progressivo, il chassis adattivo (DCC) e quattro modalità di guida selezionabili: Comfort, Sport, Cupra e Individual che, oltre a intervenire sui parametri di erogazione del motore, sullo sterzo e sul cambio, modificano anche la grafica e le informazioni disponibili sul quadro strumenti digitale. Cupra Leon 2020: super-connessa

Entrare nelle diverse applicazioni che offre il sistema multimediale della nuova Cupra Leon sarà così facile come connettere il telefono con il cavo USB o via Bluetooth. Dall’auto , in questo modo, si può accedere alla rubrica di contatti, alla musica o alle mappe. il sistema Connect App permette di utilizzare servizi online direttamente dall’auto con la SIM integrata. Inoltre il sistema permette di consultare i dati di bordo in remoto attraverso lo smartphone. La versione ibrida plug-in include inoltre la possibilità di gestire il processo di ricarica della batteria e controllare il climatizzatore, sempre da casa. La Cupra Leon 2020 adotta infine tutti i sistemi di assistenza alla guida e sicurezza disponibili nella gamma, tra cui il cruise control predittivo che sfrutta le informazioni della telecamera e del sistema di navigazione per adattare la velocità in funzione dei limiti di velocità. Inoltre conta sul sistema di emergenza 3.0 che usa avvisi sonori e visuali per mantenere l’attenzione del guidatore sul volante ed evitare che si distragga. Motore 1.4 TSI Cilindri/valvole 4 cilindri – 16 v Cilindrata 1.395 cc Diametro e corsa 74,5 x 80,0 mm Relazione di compressione 10:1 Motore elettrico 85 kW Batteria 13 kWh Potenza max. 245 CV Coppia max. 400 Nm Autonomia 100% elettrica (WLTP) Fino a 60 km Trasmissione Doppia frizione DSG-6 (shift by wire) Motore 2.0 TSI Cilindri/valvole 4 cilindri – 16 v Cilindrata 1.984 cc Diametro e corsa 82,5 x 92,8 mm Relazione di compressione 9.6:1 Potenza massima 245 CV Coppia max 370 Nm Trasmissione Doppia frizione DSG-7 (shift by wire) Motore 2.0 TSI Cilindri/valvole 4 Cilindri – 16 v Cilindrata 1.984 cc Diametro e corsa 82,5 x 92,8 mm Relazione di compressione 9.3:1 Potenza massima 300 CV Coppia massima 400 Nm Trasmissione Doppia frizione DSG-7 (shift by wire) Motore 2.0 TSI Cilindri/valvole 4 cilindri – 16v Cilindrata 1.984 cc Diametro e corsa 82,5 x 92,8 mm Relazione di compressione 9.3:1 Potenza massima 310 CV Coppia massima 400 Nm Trasmissione Doppia frizione DSG-7 (shift by wire)