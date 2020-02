Cupra Leon 2020: debutta il 20 febbraio. Ecco il primo teaser

Il prossimo 20 febbraio sarà svelata la nuova Cupra Leon 2020, la versione più sportiva della compatta best seller di Martorell. Insieme a questa new entry il marchio spagnolo alzerà il velo anche sulla Cupra Leon Competition per il TCR e sulla Cupra Leon e-Racer, la versione elettrica da competizione.

Trazione integrale e oltre 300 CV

L’unveiling avverrà presso il nuovo Cupra Garage a Martorell e Wayne Griffiths, CEO del marchio, ha anticipato:

“La Leon Cupra è stata una best seller con circa 44.000 unità vendute con l’ultima generazione. Con il lancio della nuova Cupra Leon rafforziamo la marca dando una nuova identità a un’auto emblematica”.

Dopo il debutto in anteprima mondiale in Spagna, la sportiva di segmento C apparirà in società al Salone di Ginevra 2020. A spingerla ci penserà il quattro cilindri 2.0 TSI con una manciata in più di 300 CV, la trazione integrale 4Drive e uno sprint da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.