Cupra Formentor: le fotografie e i dati ufficiali

Cupra ha svelato la versione definitiva della Formentor che arriverà in commercio nel secondo semestre del 2020 come primo modello progettato esclusivamente per il marchio sportivo spagnolo. Il design esterno della Cupra Formentor

La carrozzeria bicolore richiama quella di un solido fuoristrada, ma le soluzioni estetiche adottate nel design della vettura ne affinano il profilo. La nuova Cupra Formentor unisce le qualità di un SUV alla compattezza e all’anima sportiva di un’hatchback in formato coupé. In questo senso, le dimensioni della vettura incarnano perfettamente la fusione di questi concetti. Misura 4.450 mm in lunghezza e 1.839 mm in larghezza. È alta 1.511 mm e vanta un passo di 2.680 mm, con un bagagliaio di 450 litri di capacità. I cerchi da 19 pollici di serie montano un impianto frenante firmato Brembo, mentre le colorazioni disponibili per la carrozzeria sono le quattro tonalità pastello e metallizzate (Argento Urban, Nero Midnight, Grigio magnetico e Bianco), le tre tonalità speciali (Grigio Grafene, Verde Camouflage e Rosso Intenso), e le due opzioni matte (Petrol Blue Matt e Magnetic Tech Matt). Cupra Formentor: gli interni