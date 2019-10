La nuova Cupra Ateca Limited Edition si differenzia dal modello convenzionale per la scritta ‘Cupra’ in rame sul portellone posteriore e per le rifiniture nella stessa tonalità destinate agli specchietti retrovisori e ai cerchi da 20 pollici. Anche la carrozzeria sfoggia un’inedita colorazione Grigio Graphene appositamente creata e alcune unità potranno essere richieste, in optional, con il sistema di scarico in titanio firmato Akrapovic.

L’abitacolo della Cupra Ateca Limited Edition propone sedili anteriori di tipo sportivo, rivestimenti in Alcantara in Blu Petrolio, rifiniture in carbonio e dettagli a contrasto in color Copper (Rame). Tra gli accessori forniti di serie sulla Cupra Ateca Limited Edition troviamo anche l’impianto stereo premium Beats Audio System e il tetto panoramico elettrico.

A spingerla rimane il già noto quattro cilindri 2.0 TSI da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia, abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione e sette rapporti e alla trazione integrale 4Drive.