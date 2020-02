Citroen DS 9: le fotografie e le informazioni ufficiali

L’affondo del marchio premium francese DS nel segmento delle grandi ammiraglie di lusso si chiama DS 9. Il brand esclusivo di Citroen ha svelato le prime fotografie e informazioni ufficiali della nuova berlina da quasi 5 metri destinata al mercato europeo. Basata sulla piattaforma modulare EMP2, misura 493 centimetri in lunghezza e 185 centimetri in larghezza, con un passo di 290 cm.

Al lancio la nuova DS9 sarà proposta con i powertrain ibridi E-Tense da 225 CV ed E-tense 4×4, a trazione integrale elettrica, da 360 CV. Ad alimentare i motori elettrici della DS9 ci penserà una batteria agli ioni di litio da 11,9 kWh in grado di garantire un’autonmia in modalità elettrica al 100% di 50 km. Sul fronte benzina sarà invece proposto il 1.6 PureTech da 225 CV abbinato alla trasmissione automatica EAT8 ad otto rapporti. Solo per il mercato cinese, infine, ci sarà anche un’ulteriore variante E-Tense ibrida plug-in da 250 CV.

L’abitacolo della nuova DS 9 sarà caratterizzato da interni di lusso, con materiali pregiati per le rifiniture e rivestimenti in pelle Nappa e Alcantara. Sarà proposta anche con l’esclusivo allestimento DS Inspiraton, con le ‘ispirazioni’ Bastille, Rivoli ed Opera, con pelle Nappa Art Bubis ed Alcantara Performance Line.

Per quanto riguarda la sicurezza e i sistemi di assistenza alla guida, la DS 9 avrà in dotazione tutti i dispositivi di ultima generazione tra cui: DS Active Scan Suspension, DS Drive Assist, DS Park Pilot, DS Safety, DS Night Vision, DS Driver Attention Monitoring, DS Active Led Vision e DS Smart Access.