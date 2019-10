Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible: addio al tetto in tela

Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible: arriva la capote rigida

Per la prima volta nella storia la Corvette Convertible non avrà la capote in tela. Al suo posto troviamo un tettuccio rigido che si apre in 16 secondi – grazie al supporto di sei motorini elettrici – fino a una velocità di 30 miglia orarie (poco più di 48 km/h).