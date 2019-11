BMW X3 xDrive30e: la versione ibrida plug-in

Autonomia, consumi e prestazioni

Con questo powertrain la new entry alla spina di BMW promette consumi compresi tra 2,4 e 2,1 litri per 100 chilometri. Le emissioni di CO2 si attesterebbero invece tra i 54 e i 49 grammi per chilometro. La batteria ad alta tensione agli ioni di litio da 12,0 kWh, montata sotto al sedile posteriore (mantiene un bagagliaio da 450 litri di carico), le consente inoltre un’autonomia puramente elettrica di 55 km e, in quanto a prestazioni, dichiara uno scatto da zero a 100 km/h in 6,1 secondi e 210 km/h di velocità massima.

In produzione da fine anno

La nuova BMW X3 xDrive30e sarà prodotta a partire da dicembre 2019 nello stabilimento BMW di Spartanburg, negli Stati Uniti, insieme alle altre varianti del modello X3. Il lancio sul mercato mondiale è previsto nella primavera del 2020. Oltre alla versione di base, la nuova BMW X3 xDrive30e viene proposta anche con gli allestimenti Advantage, xLine, Luxury e M Sport.