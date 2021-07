BMW ha svelato le foto e i dati della nuova serie 2 Coupé: la seconda generazione della sportiva tedesca sarà ancora disponibile (per la gioia degli appassionati del piacere di guida) a trazione posteriore o integrale ma non monterà più il cambio manuale.

La BMW 220i Coupé raggiunge una velocità massima di 236 km/h e accelera da 0 a 100 chilometri orari in 7,5 secondi, la BMW M240i xDrive Coupé risponde con 250 km/h e uno “0-100” da 4,3 secondi mentre la BMW 220d 48V Coupé tocca i 237 km/h e scatta da 0 a 100 chilometri orari in 6,9 secondi.

La seconda evoluzione della BMW serie 2 Coupé è lunga 4,54 metri, larga 1,84 metri (come una Mazda CX-5) e alta 1,39 metri (come una BMW serie 4 Coupé). Il passo è di 2,74 metri mentre il bagagliaio ha una capienza di 390 litri e presenta un’altezza del bordo di carico ridotta di 3,5 cm e lo schienale del sedile posteriore ripiegabile 40:20:40.

Nuova BMW serie 2 Coupé: piacere di guida

La nuova BMW serie 2 Coupé è una sportiva rivolta a chi cerca il divertimento: dimensioni esterne non esagerate, un aumento fino al 12% della rigidità torsionale statica rispetto alla precedente generazione e una distribuzione dei pesi quasi perfetta 50:50. I cerchi in lega di serie sono da 17” per i modelli a quattro cilindri (pneumatici 225/50) e da 19” per la M240i (gomme 225/40 all’anteriore e 255/35 al posteriore).

Da non sottovalutare, inoltre, l’aumento delle carreggiate (+ 5,4 cm davanti – + 6,3 sulla M240i – e + 3,1 cm – + 3,5 per la M240i – dietro), l’asse anteriore a doppio snodo e l’asse posteriore a cinque bracci.

La BMW M240i xDrive Coupé può anche vantare le sospensioni M Sport (optional sulla 220i), il sistema frenante M Sport e il differenziale posteriore M Sport. Tra gli accessori a pagamento segnaliamo infine le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico.