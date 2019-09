BMW M4 Edition M Heritage: un omaggio a BMW M

La nuova BMW M4 Edition M Heritage è una sportiva che nasce per celebrare la lunga tradizione di BMW M GmbH e solo ne verranno prodotte 750 unità, disponibili sui principali mercati mondiali a partire da novembre di quest’anno. Tutti gli esemplari di questa limited edition monteranno il noto sei cilindri in linea TwinPower Turbo da 450 CV di potenza e 550 Nm di coppia.

Anche se la nuova BMW M4 Edition M Heritage non debutterà prima di dieci giorni, intanto la Casa bavarese ha svelato le caratteristiche e le fotografie di questa nuova serie limitata della sua coupé sportiva. Il debutto ufficiale avverrà sul circuito del Nurburgring tra il 13 e il 15 settembre, in occasione della DTM che farà tappa nel leggendario tracciato tedesco.

I clienti potranno scegliere tra un totale di tre colorazioni per la carrozzeria: Laguna Seca Blue, Velvet Blue e Imola Red, le tre tonalità che coincidono con i colori identificativi della divisione BMW M, ben in vista, su tutte e tre le versioni, nella banda longitudinale stampata sul tetto nero in fibra di carbonio e, all’interno dell’abitacolo, sulle cinture di sicurezza.

Altri dettagli esclusivi della BMW M4 Edition M Heritage sono i cerchi in lega forgiati da 20 pollici di diametro, rifiniti in nero opaco. Anche dentro ci sono novità specifiche come la selezione esclusiva di materiali e colori, con rivestimenti in pelle disponibili in diverse colorazioni e cuciture a contrasto. E come di consueto, non manca la placca identificativa “Edition M Heritage 1/750”.