BMW M340i xDrive First Edition

La nuova BMW M340i Special Edition – proposta anche nella versione Touting (altri 340 esemplari) – sarà commercializzata solo in mercati chiave per la Casa bavarese, tra cui anche l’Italia.

BMW Amplia, verso l’alto, la gamma della nuova Serie 3 . La berlina media bavarese viene proposta anche nella versione sportiva top di gamma M340i xDrive. Per l’occasione del lancio commerciale, previsto a novembre, verrà offerta in un’esclusiva serie speciale limitata a 340 esemplari, denominata First Edition.

Dal punto di vista estetico la nuova BMW M340i First Edition si distingue dal resto della gamma per la tinta della carrozzeria in Frozen Dark Grey Metallic, la Shadowline lucida estesa, i cerchi in lega M da 19 pollici di diametro, gli interni in pelle Merino bicolore Fjord Blue e Silverstone, il cruscotto in pelle, le cinture di sicurezza sportive griffate M, gli elementi dell’abitacolo in alluminio lucido e il badge numerato “M340i First Edition #/340”.

In dotazione la BMW M340i First Edition avrà anche il climatizzatore automatico trizona, l’illuminazione ambientale, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema multimediale BMW Live Cockpit Plus con il navigatore satellitare integrato, il Control Display da 8,8 pollici e il pacchetto di servizi online Connected Package Plus. Di serie ci sarà anche il pacchetto sportivo MSport completo di differenziale, assetto ribassato, sterzo variabile, impianto frenante potenziato, pacchetto aerodinamico specifico e impianto di scarico.

In quanto a prestazioni la BMW M340i xDrive dichiara uno sprint 0-100 in 4,4 secondi per la variante berlina e 4,5 secondi per la Touring.