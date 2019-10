BMW iNext: 3 versioni per la versione definitiva

Come ormai quasi tutte le Case automobilistiche, BMW è in piena transizione verso l’elettrificazione totale della gamma. La marca tedesca punta all’obiettivo di leader di vendite per il 2023, con una gamma completa che comprenderà fino a otto nuovi modelli.

Una delle novità a zero emissioni più attese di Monaco è il lussuoso SUV basato sul prototipo iNext. Secondo alcune indiscrezioni la nuova proposta elettrica a ruote alte di BMW sarebbe già dovuta arrivare sul mercato. Ritardi o no sulla tabella di marcia, fatto sta che la Casa tedesca aveva già mostrato la silhouette camuffata della sua nuova ‘i’, nota internamente alla Casa come BMW i20.

Tre step di potenza, fino a 540 CV e 600 km di autonomia