BMW annuncia le novità per la Primavera

BMW annuncia, con l’arrivo della Primavera, aggiornamenti per gran parte della sua gamma 2020. Le novità, oltre a riguardare ritocchi agli allestimenti e nuovi accessori in catalogo, avranno a che vedere anche con un aggiornamento delle motorizzazioni per 33 modelli della famiglia che si omologheranno alla normativa Euro 6d ( Serie 1 , Serie 2 , Serie 3 , X1 , X2 , X3 , X4 , X5 e X6 ). Nel listino si estenderanno, inoltre, le proposte mild hybrid.

Mild Hybrid anche sulle Serie 3, X3 e X4 20d

Il sistema mild-hybrid di BMW abbinato alla motorizzazione quattro cilindri diesel 2.0 (20d) sarà a disposizione per la berlina Serie 3 e per le due sport utility X3 e X4. Queste potranno contare su un sistema elettrico a 48 volt e su un piccolo motore elettrico con funzione di generatore, da 11 CV. Questo permetterà alle BMW in questione di giovare dei benefici della funzione di veleggio disponibile fino a 160 km/h di velocità massima. Per questi nuovi modelli i consumi medi e el emissioni si attesterebbero tra i 4 e i 5,1 litri per 100 km e tra i 105 e i 133 g di CO2 per ogni chilometro percorso.

Novità per la Serie 3

La sesta generazione della berlina media bavarese vedrà arrivare nella sua gamma diverse nuove motorizzazioni. Tra queste ci saranno la 120d da 190 CV a trazione anteriore con cambio automatico a otto rapporti e la 318i con il quattro cilindri 2.0 turbo benzina da 156 CV e 250 Nm, sempre con cambio automatico a otto rapporti.

Accessori

Altre novità riguarderanno il sistema Soft Close con la funzione di chiusura automatica delle porte che verrà introdotto sulle BMW Serie 7 e Serie 8. La pelle traforata Vernasca bicolore Canberra Beige e Nero entrerà invece a far parte delle opzioni a disposizione per le BMW X5, X6 ed X7. Per la BMW X6 arrivano invece gli interni in pelle traforata Vernasca bicolore Cognac e Nero, le rifiniture in legno pioppo venato Anthracite & Brown a pori aperti, oltre alle opzioni proposte da BMW Individual come gli interni in pelle Merino bicolore Tartufo e Nero, Bianco Avorio e Nero, Caffè e Nero o tricolore Bianco Avorio, Blu Notte e Nero.