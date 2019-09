BMW 4 Concept: un anticipo della futura Serie 4

Al Salone di Francoforte 2019 BMW ha svelato la Concept 4, prototipo che anticipa le linee della futura Serie 4. La nuova coupé bavarese che presto vedremo sbarcare sul mercato, a sua volta basata sulla nuova generazione della BMW Serie 3, non dovrebbe cambiare molto rispetto a questa concept car presentata alla kermesse tedesca.

Esteticamente la BMW Concept 4 segue le linee marcate dalle ultime new entry della famiglia di Monaco. I fari anteriori sono ridotti al minimo con una disposizione molto orizzontale, mentre al centro della calandra domina l’immensa griglia frontale con i doppi reni che adottano inedite forme esagonali, ispirata ad alcuni classici BMW come la 328 o la 3.0 CSi.

Il laterale della nuova BMW Concept 4 si caratterizza invece per la linea di cintura particolarmente enfatizzata nella zona anteriore e in quella posteriore della fiancata. Il tetto cade drasticamente in basso verso la coda della coupé, che termina con un acuto spoiler aerodinamico perfettamente integrato nel portellone del portabagagli.

Tra i vari elementi che sicuramente scompariranno nella versione di serie della BMW Serie 4, troviamo la griglia del radiatore spropositata, così come i retrovisori dal taglio estremamente minimalista o i cerchi bicolore da 21 pollici dal design intricato.