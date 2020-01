Bentley Mulsanne 6.75 by Mulliner, il canto del cigno

La Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner sfoggia diversi riferimenti al V8 come sui motivi cuciti sui sedili, sui badge cromati sulla carrozzeria, sui quadranti dell’orologio e sul vano motore, oltre alle luci a LED che proiettano il logo 6.75 sull’asfalto sotto alle portiere. A distinguerla dal resto della gamma ci sono anche le rifiniture per la carrozzeria in nero lucido, i cerchi Mulsanne Speed da 21 pollici. Gli interni, tutti in pelle traforata, sono proposti in quattro colorazioni: Imperial Blue, Beluga, Fireglow e Newmarket Tan. Sulla console, infine, troviamo modanature speciali e una placca commemorativa in metallo.