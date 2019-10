Nello specifico si tratta di un allestimento che si differenzia dal resto della gamma unicamente per le caratteristiche estetiche esterne. Tutti i dettagli della carrozzeria – disponibile con ben 30 colorazioni diverse – che da tradizione sono cromati, in questo caso vengono tinti di nero. In questa tonalità scura troviamo infatti il logo sul cofano, la griglia frontale e quelle laterali. Stessa sorte anche per i gruppi ottici bruniti e i terminali di scarico verniciati anch’essi in nero. Altro dettaglio sono i cerchi specifici firmati Mulliner da 21 o 22 pollici.

Nessuna novità per gli interni, per i quali i clienti potranno scegliere 15 diverse colorazioni da abbinare alla tinta della livrea. L’offerta meccanica della nuova Bentley Flying Spur Blackline è una: il W12 da 6.0 Litri, 635 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima.