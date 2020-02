Bentley Continental GT Mulliner Convertible: la più raffinata

Gli amanti del lusso su 4 ruote e delle alte prestazioni già avevano disponibile sul mercato, come proposta intrigante, la nuova Bentley Continental GT . Ora però la granturismo inglese diventa ancora più esclusiva nella versione en plein air Mulliner Convertible , che diventa automaticamente la massima espressione del lusso all’interno della gamma Bentley Continental. Debutterà in anteprima mondiale a inizio marzo al Salone di Ginevra 2020.

Le differenze estetiche rispetto alla Continental GT chiusa non si limitano alla perdita del tetto, ma includono anche una nuova griglia frontale Double Diamond con prese d’aria laterali personalizzate da Mulliner e verniciate in color argento e in nero. Insieme a questi tocchi di esclusività e alla sua elegante e muscolosa carrozzeria troviamo nuovi cerchi da 22 pollici con design a dieci razze.

Bentley Continental GT Mulliner Convertible: 18 mesi di lavoro solo per le tappezzerie

All’interno della Bentley Continental GT Mulliner Convertible i sedili, i pannelli delle portiere e perfino la coperta che nasconde la capote in tela sono tappezzati in pregiata pelle con grafica a diamanti realizzata artigianalmente con 400.000 impunture e due colori per le cuciture a contrasto, rosso e grigio. In totale sono necessari 18 mesi di lavoro per realizzare questo raffinatissimo processo di bordatura.

Gli interni della Bentley Continental GT Mulliner Convertible sono inoltre proposti con otto combinazioni distinte e tre colori. La rifinitura a diamanti è stata realizzata con tecnologie avanzate anche sulla plancia dove è stato montato, inoltre, un lussuoso orologio Breitling in argento spazzolato. La stessa trama fa poi da sfondo anche sul quadro strumenti digitale, anch’esso personalizzato da Mulliner.

Le motorizzazioni della Bentley Continental GT Mulliner Convertible

Questa Bentley Continental GT Mulliner Convertible sarà disponibile sia con il V8 da 4.0 litri che con il W12 da 6.0 litri. Inoltre la carrozzeria potrà essere verniciata con uno dei 61 colori disponibili offerti dal reparto di personalizzazioni Mulliner.