Audi RS 25th Anniversary. Un pacchetto per tutta la gamma

Tanto per cominciare le Audi RS che sfoggeranno l’allestimento dei 25 anni della famiglia si riconosceranno per la verniciatura della carrozzeria in Blu Nogaro ad effetto perlato (che richiama quello della vecchia RS2) e per le rifiniture dell’abitacolo in Alcantara in Blu Cobalto. Disponibili anche i colori Nero Mythos e Grigio Nardò. Il pacchetto comprende anche cerchi in lega bicolore argento e antracite lucido e alcuni elementi della carrozzeria in alluminio opaco. I loghi Audi e RS, le calotte degli specchi retrovisori e l’alettone posteriore della TT RS sono invece in nero lucido a contrasto.

L’abitacolo si distingue anche per i sedili sportivi in pelle Nappa e Alcantara con motivo a nido d’ape per RS4, RS5 e TT RS mentre per le RS6 e RS7 le tappezzerie sono in pelle Valcona traforata. Non manca il logo “RS 25th Anniversary” in bella vista sugli schienali, sui tappetini e sui pannelli delle portiere.

In Germania il prezzo è di 9.350 euro per la TT RS Coupé, 10.900 euro per le RS4 Avant, RS5 Coupé ed RS5 Sportback e 14.500 euro per le RS6 Avant ed RS7 Sportback.