Audi ha svelato le foto e i dati della Q4 e-tron: la SUV media elettrica tedesca – disponibile a trazione posteriore o integrale in due varianti di carrozzeria (“normale” e Sportback) – arriverà nelle concessionarie a giugno. Le foto dell’Audi Q4 e-tron

Le foto dell’Audi Q4 e-tron Sportback

Audi e-tron: due varianti di carrozzeria L’Audi e-tron sarà disponibile (come altre SUV della Casa dei quattro anelli: Q3, Q5 e e-tron) nelle varianti “standard” e Sportback. Quest’ultima si distingue per il design più filante e aerodinamico (Cx di 0.26 anziché 0.28), per lo spoiler e per il portellone posteriore ad apertura elettrica.

Audi Q4 e-tron: le dimensioni L’Audi Q4 e-tron è lunga 4,59 metri (9 cm meno di una Q5), larga 1,87 metri (come una Ssangyong Korando) e alta 1,63 (esattamente come una e-tron). Il passo è di 2,76 metri.

Audi Q4 e-tron: la batteria La batteria “base” da 55 kWh montata dall’Audi Q4 e-tron più accessibile può essere ricaricata fino a 7,2 kW in corrente alternata e fino a 100 kW in corrente continua. L’alternativa da 82 kW presente sulle altre versioni della SUV media elettrica di Ingolstadt può essere caricata fino a 11 kW in AC e fino a 125 kW in DC (dal 5 all’80% in 38 minuti).

Audi Q4 e-tron: motori, prestazioni e autonomia Sono tre le versioni dell’Audi Q4 e-tron: due a trazione posteriore con un motore montato dietro (35 da 170 CV e 40 da 204 CV) e la 50 quattro a trazione integrale con due motori elettrici in grado di generare una potenza totale di 299 CV. L’Audi Q4 e-tron 35 – versione “base” della Sport Utility teutonica a emissioni zero – monta un motore elettrico posteriore da 170 CV e una batteria da 55 kWh che garantisce un’autonomia di 341 km (349 per la Sportback). 160 km/h di velocità massima e 9 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari. L’Audi Q4 e-tron 40, variante rivolta a chi cerca la massima autonomia (520 km e possibilità di guadagnare 130 km di percorrenza in 10 minuti grazie alla ricarica veloce), monta un motore elettrico posteriore da 204 CV e una batteria da 82 kWh. Le prestazioni? 160 km/h di velocità massima e 8,5 secondi sullo 0-100. L’Audi Q4 e-tron 50 quattro è la versione per chi vuole le massime prestazioni: trazione integrale, due motori elettrici (uno davanti e l’altro dietro) da 299 CV, 180 km/h di velocità massima e 6,2 secondi sullo “0-100”. Batteria da 82 kWh e un’autonomia di 488 km (497 per la Sportback).

Audi Q4 e-tron: il design Lo stile dell’Audi Q4 e-tron e della Q4 e-tron Sportback è ispirato a due concept mostrate nel 2019 e nel 2020. Fuori troviamo un design riuscito impreziosito da grandi cerchi in lega (da 19 a 21 pollici) mentre dentro spicca la consolle centrale orientata verso il guidatore con un display fino a 11,6”.

Audi Q4 e-tron: abitabilità e bagagliaio L’abitacolo dell’Audi Q4 e-tron è spazioso e versatile: 24,8 litri di vani portaoggetti e pratici incavi nei pannelli porta posizionati in prossimità del bracciolo per l’alloggiamento delle bottiglie da 1 litro. Il bagagliaio ha una capienza di 520 litri che diventano 1.490 quando si abbattono i sedili posteriori: la Sportback risponde con 535/1.460 litri.

Audi Q4 e-tron: i prezzi I prezzi per l’Italia dell’Audi Q4 e-tron non sono ancora stati comunicati: in Germania la crossover elettrica dei quattro anelli sarà in vendita a partire da 41.900 euro mentre la Sportback (che arriverà nel terzo trimestre 2021) costerà circa 2.000 euro in più.