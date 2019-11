Audi e-tron Sportback: atto secondo

Presentata come variante più sportiva e dinamica della e-tron, la nuova proposta a ruote alte di Ingolstadt sfoggia una carrozzeria con linee muscolose e un tetto spiovente, d’ispirazione coupé. Oltre ad essere esteticamente più sexy, la e-tron Sportback vanta anche un coefficiente aerodinamico di solo 0,25 Cx, a beneficio dei consumi energetici e dell’autonomia, che nel suo caso raggiunge i 446 km. Con 4.901 mm di lunghezza, 1.935 mm in larghezza e 1.616 in altezza , solo più bassa quindi rispetto alla e-tron, la Sportback possiede una silhouette più filante e sportiva, accentuata dai passauota rimarcati che, di serie, ospitano ruote con cerchi da 20 pollici sorretti da sospensioni pneumatiche.

Due versioni: 50 o 55 quattro

La nuova Audi e-tron Sportback potrebbe quasi passare per una SUV sportiva con motore termico, se non fosse per dettagli come la griglia frontale singleframe chiusa e l’assenza dei terminali di scarico al posteriore. Come la sua sorella più razionale, la e-tron Sportback potrà essere ordinata con due diverse batterie, ognuna abbinata a un powertrain elettrico diverso. La versione entry level porta la sigla 50 quattro e sfrutta una batteria da 71 kWh e un motore elettrico montato su ogni asse per un totale di 230 kW di potenza e 540 Nm di coppia. In questo caso scatta da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiunge 190 km/h di velocità massima, con un’autonomia di chiarata di 347 km (WLTP).

Più in alto in gamma c’è invece la 55 quattro, che monta una batteria più potente da 95 kWh, 120 kg più pesante rispetto alla prima. Questa alimenta due motori elettrici per una potenza complessiva di 265 kW (360 CV) e 561 Nm di coppia, con picchi di 408 CV con la funzione overboost della durata di solo 6 secondi. L’Audi e-tron Sportback 55 quattro scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, raggiunge 200 km/h di velocità massima e percorre fino a 446 km con una sola ricarica.

In arrivo in Primavera

L’Audi e-tron Sportback viene prodotta nello stabilimento di Bruxelles e il suo lancio commerciale sul mercato europeo è previsto per la primavera del 2020. Anche se per ora non conosciamo il prezzo di partenza per l’Italia, in Germania il listino partirà da 71.350 euro.