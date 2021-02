Audi e-tron GT, la Taycan di Ingolstadt

Audi e-tron GT: le dimensioni

L’Audi e-tron GT è lunga 4,99 metri (come una Q8), larga 1,96 metri (come una Ssangyong Rexton) e alta 1,41 metri (come una BMW M2). Il passo di 2,90 metri è lo stesso della Porsche Taycan.

La sportiva elettrica tedesca – caratterizzata da forme filanti e aerodinamiche (Cx di 0,24) – ha due bagagliai: uno posteriore da 405 litri e uno anteriore più piccolo da 85 litri.