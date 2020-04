Audi A3 Sportback MHEV: il motore

Il motore dell’Audi A3 Sportback MHEV è un 1.5 turbo TFSI mild hybrid 48V benzina da 150 CV abbinato a un cambio automatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Un propulsore dotato del sistema COD (cylinder on demand) che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi impreziosito da una rete di bordo a 48 Volt composta da un alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) che integra in un unico modulo la connessione all’unità termica e il motore elettrico (chiamato a operatore da alternatore nelle fasi di rilascio e frenata). L’RSG garantisce un boost elettrico quantificabile in 50 Nm e 12 CV nelle fasi di partenza e ripresa.

La frenata rigenerativa è legata all’azione dell’alternatore-starter e può recuperare fino a 12 kW di potenza: l’energia recuperata viene immagazzinata in una specifica batteria agli ioni di litio.