Aston Martin DBX: un cuore AMG da 550 CV per la prima SUV di Gaydon

In attesa del debutto in anteprima mondiale, fissato a dicembre e dell’arrivo sul mercato nel corso del 2020, Aston Martin ha svelato nuove indiscrezioni sulla prima SUV della gamma, la DBX.

Sotto il cofano la sportiva a ruote alte inglese monterà lo stesso motore delle sorelle di gamma Vantage e DBX11, ovvero il V8 firmato AMG, da 4.0 litri. In questo caso, però, il propulsore di origini tedesche potrà vantare 40 CV in più, per un totale di 550 CV. La coppia massima erogata arriverà invece a 700 Nm (+25 Nm).