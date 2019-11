Aston Martin DBX: svelati gli interni

Con l’anteprima mondiale del primo SUV della Casa inglese programmata per il prossimo 20 novembre a Beijing (Cina), Aston Martin ha svelato in anticipo la prima immagine che mostra l’abitacolo della sua attesa DBX. Oltre alla prima foto degli interni, il marchio d’Oltremanica ha rivelato anche i prezzi della sua prima proposta a ruote alte, che in Germania partiranno da 193.500 euro.

Stando a quanto dichiarato da Aston Martin, la DBX sfoggerà interni fatti a mano, disegnati per far sentire i passeggeri coccolati fin dal primo momento. La decisione di utilizzare un telaio su misura ha permesso al team di design di Gaydon di adattare gli spazi interni alle necessità specifiche dei clienti della DBX. Il passo generoso ha così permesso agli ingegneri di ottimizzare gli spazi a disposizione nell’abitacolo, mantenendo una linea esterna elegante e sportiva, con il tetto spiovente all’indietro in stile coupé.