Alpina XB7: foto, dati e prezzo

Di seguito troverete le foto , i dati e il prezzo della Alpina XB7, una versatile Sport Utility rivolta a chi vorrebbe una X7 M ma non ama il design delle ultime creazioni BMW.

I cerchi in lega da 21” (montati su pneumatici 285/45 R21) sono di serie: per chi vuole il massimo ci sono i giganteschi cerchi da 23” (visibili nelle foto di questo articolo) abbinati a gomme Pirelli 285/35 ZR23 anteriori e 325/30 ZR23 posteriori.

Gli uomini della Alpina non sono riusciti solo a rendere la BMW X7 M50i più cattiva ma anche più bella. Il segreto? Adottare paraurti più sobri simili a quelli usati dalle versioni “normali” della grande Sport Utility bavarese.

Alpina XB7: gli interni

L’abitacolo della Alpina XB7 punta tutto sulla raffinatezza: sedili (sei o sette) in pelle Lavalina, tetto in vetro panoramico e un esclusivo controller iDrive in cristallo con logo Alpina inciso al laser.