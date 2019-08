A Francoforte la nuova Lamborghini

Mancano soltanto poche settimane all’inizio della prima grande kermesse automobilistica dopo l’estate, il Salone di Francoforte 2019. Aprirà i battenti il prossimo 12 settembre e tra le novità esposte ci sarà anche una nuova Lamborghini, della quale conosciamo solamente la forma dei gruppi ottici frontali (immagine in apertura).

Il muso della new entry di Sant’Agata Bolognese è caratterizzato da nuovi gruppi ottici a forma di Y rovesciata. Per il resto, nella prima immagine rilasciata, si vede chiaramente soltanto il logo del Toro, anche se in secondo piano si intravede la silhouette della carrozzeria. Il tetto, ad esempio, è scavato al centro con un canale aerodinamico.

Almeno per ora, ufficialmente, Lamborghini non ha voluto rilasciare ulteriori informazioni eccetto questa prima immagine accompagnata dalla frase “Qualcosa di nuovo ti sta aspettando. Apri gli occhi verso il futuro e lo vedrai. Sei pronto per il Salone di Francoforte?”.

Il primo tesser, questa frase ‘sibillina’ e i rumors degli ultimi mesi, fanno pensare a una possibile evoluzione, magari definitiva, della Lamborghini Terzo Millennio vista nel 2017. Ci troveremo di fronte, in questo caso, alla prima hyper car elettrificata di Sant’Agata Bolognese.