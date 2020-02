Yamaha Tracer 700: disponibilità e prezzi

Arriva nelle concessionarie la tanto attesa Yamaha Tracer 700 2020, aggiornata dentro e (soprattutto) fuori per continuare a stupire il proprio pubblico con un rapporto qualità/prezzo molto accattivante.

Spinta dal già noto bicilindrico da 73 CV, che ora riceve l’omologazione Euro5, ha un manubrio più largo una forma più moderna e un cupolino regolabile manualmente. Adotta inoltre sospensioni regolabili e una sella più comoda e confortevole sia per le uscite brevi che per i lunghi viaggi. Cambia, dunque, soprattutto fuori, con uno sguardo ridisegnato e con due fari a LED ad esaltarne la personalità, ma resta sempre la moto agile, facile e maneggevole di prima.

È disponibile nelle concessionarie italiane con prezzi a partire da 8.499 euro e offre un catalogo accessori molto ampio, pensato per soddisfare le esigenze più svariate di qualsiasi motociclista: dal neofita all’esperto che intende macinare km.