Le varianti Explorer si distinguono, tra le altre cose, per il serbatoio più grande: 30 litri anziché 20.

La gamma 2022 della Triumph Tiger 1200 è composta da cinque versioni: tre stradali – GT , GT Pro e GT Explorer – con pneumatici Metzeler Tourance e cerchi a razze in alluminio (19” davanti e 18” dietro) e due per l’off-road – Rally Pro e Rally Explorer – con gomme Metzeler Karoo Street e cerchi a raggi tubeless (21” davanti e 18” dietro).

Nuova Triumph Tiger 1200: sicurezza e piacere di guida

La dotazione di sicurezza della Triumph Tiger 1200 comprende il cornering traction control e il cornering ABS. Ma non finisce qui: tutte le versioni esclusa la GT offrono anche il cruise control, i fari a LED con Adaptive Cornering Lights, il Triumph Shift Assist e l’assistente per le partenze in salita mentre sulle Explorer segnaliamo il monitoraggio dell’angolo cieco.

Il piacere di guida è garantito da un impianto frenante composto da due dischi anteriori da 320 mm con pinze monoblocco Brembo Stylema e da un disco posteriore da 282 mm e dalla possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida: tre sulla GT (Rain, Road e Sport), cinque sulle GT Pro ed Explorer (in più troviamo quella personalizzabile e la Off-Road) e sei (Off-Road Pro in aggiunta) sulle Rally.