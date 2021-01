Triumph Speed Triple 1200 RS: l’equipaggiamento

La dotazione della Triumph Speed Triple 1200 RS comprende – tra le altre cose – freni Brembo Stylema con leva MCS regolabile, pneumatici Metzeler Racetec RR e sospensioni Öhlins dal setting sportivo completamente regolabili (forcelle USD NIX30 all’anteriore e monoammortizzatore posteriore TTX36).

Per quanto riguarda la tecnologia segnaliamo invece la nuova strumentazione TFT da 5” a colori con funzione Lap Timer e due differenti temi per ottimizzare la lettura dei dati in ogni condizione di luce, il cambio elettronico Triumph Shift Assist up-and-down, l’Optimised Cornering ABS, l’Optimised Cornering Traction Control (disattivabile e con piattaforma inerziale IMU), 5 riding modes (compreso Track Mode), nuovi fanali full-LED, l’interfaccia completamente keyless e la connettività My Triumph Connectivity System.