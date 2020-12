MV Agusta Superveloce Alpine: il look

Il look della MV Agusta Superveloce Alpine è stato realizzato da Monaco Design Studio (divisione design del brand lombardo) in collaborazione con la Casa transalpina: livrea blu identica a quella della A110 e logo con lettera “A” in rilievo sulle carenature che ricorda i dettagli originali della supercar d’Oltralpe, così come i sedili in Alcantara nero con cuciture blu e i cerchi neri lavorati con macchine a controllo numerico. Senza dimenticare la bandiera francese e quella italiana riprodotte su entrambi i lati del parafango anteriore per sottolineare la collaborazione tra le due aziende.