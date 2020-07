La Ducati Panigale V4 rosso fuoco… da Lego Technic!

Amante della Rossa di Borgo Panigale? Fan dei mattoncini Lego? Come resistere, allora, al fascino di una “passione in miniatura”?

Una gioiosa trappola potrebbe essere la replica in mattoncini della Ducati Panigale V4 rosso fuoco, proposta da Lego Technic. Sulla scatola c’è subito un’indicazione tranquillizzante: è un oggetto consigliato a chi ha più di dieci anni; richiede però, oltre alla passione, una pazienza da meccanico di superbike, dovendo mettere insieme per arrivare alla moto finita 646 pezzi! Ma il risultato è appagante, con dettagli di squisita finitura, per un oggettino che misura 32 centimetri di lunghezza, 16 di altezza e 8 di larghezza, quasi da esibire sul comodino. Il prezzo di questa piccola passione? 59,99 euro, negli store Ducati e in quelli Lego.

Per il lancio, Ducati e Lego hanno commissionato all’artista Riccardo Zangelmi una Ducati Panigale V4 realizzata col Lego in scala 1:1, cioè grande quanto l’originale. Numero di mattoncini necessari? 15 mila! Ore di lavoro per la costruzione? 400. Utilizzo di sistemi di progettazione? Nessuno. Un lavoro pazzesco, soprattutto perché è basato sull’incastro dei pezzi, senza ancoraggi o colle. Zangelmi ha confessato che è stata dura. E che ha avuto solo un momento di sconforto. Che a noi motociclisti impegnati col modellino non sarà concesso.