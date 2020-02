Gran successo per il BMW Motorrad International GS Trophy 2020 con i pneumatici Metzeler

Metzeler ancora una volta è stato fornitore unico di pneumatici per il BMW Motorrad International GS Trophy, la cui edizione 2020 si è conclusa lo scorso 16 febbraio a Queenstown in Nuova Zelanda. L’evento biennale organizzato dalla casa bavarese per far testare le doti fuoristradistiche delle proprie moto ai clienti più affezionati che hanno dimostrato ottime capacità di guida superando le selezioni previste, ha visto impegnati i partecipanti dal 9 al 16 febbraio lungo tutto il territorio della Nuova Zelanda.

Partita dal lago Okataina, situato nell’Isola del Nord, e dopo aver percorso oltre 2.650 estenuanti chilometri su un tracciato estremamente severo durante otto giorni di gara, la competizione si è infatti conclusa il 16 febbraio a Queenstown nell’Isola del Sud. Il pneumatico scelto per affrontare questa sfida è stato il Metzeler Karoo 3, un prodotto specifico per l’enduro on-off che garantisce a tutti quei motociclisti amanti dei viaggi, di medio e lungo raggio, un chilometraggio elevato, un ottimo grip in off road, una stabilità di prim’ordine e un’ottima maneggevolezza. Si è rivelato la scelta più indicata per superare le dure prove previste dal trofeo.