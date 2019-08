Benelli Week 2019: a Pesaro dal 16 al 22 settembre

Gli appassionati del marchio Benelli sono chiamati a rapporto dal 16 al 22 settembre, quando a Pesaro andrà in scena il tradizionale appuntamento con la Benelli Week. L’evento organizzato dal Registro Storico Benelli, Motoclub Tonino Benelli e con la collaborazione di Benelli QJ, è aperto a tutte le marche e tipologie di motociclette e sarà dedicato al pilota australiano Kel Carruthers, che nel 1969 fu campione del mondo in sella alla Benelli 250 quattro cilindri e che proprio quest’anno festeggia il cinquantesimo anniversario della sua vittoria.

Durante la Benelli Week sarà ricordato anche l’indimenticabile Ted Mellors, pilota inglese che nel 1939, quindi 80 anni fa, trionfò al mitico Tourist Throphy dell’Isola di Man con la 250 bialbero della Casa pesarese. E le ricorrenze non finiscono qui: nel 2019 ricade infatti anche il trentennale della nascita del Registro Storico Benelli, grande orgoglio della città di Pesaro e di tutti gli appassionati del motociclismo italiano.

Programma ricco

Tanti gli eventi in programma. Si parte lunedì 16 settembre, con un percorso di circa 190 km che porterà i partecipanti a Castelfidardo,Osimo e alle Grotte del Cantinone. Destinazione romagnola per martedì 17 settembre, alla scoperta di Montegridolfo e Rimini e visita al Museo Nazionale del Motociclo. Mercoledì 18, tappa obbligata al Monte Nerone con un percorso mozzafiato tra le colline pesaresi, attraversando la città di Urbino, patrimonio dell’Unesco e la splendida gola del Furlo. Giovedì 19 settembre, è invece in programma la tradizionale visita alla città di Pesaro, sulle orme del grande musicista Gioachino Rossini.

Nel pomeriggio è invece prevista una escursione in barca alla scoperta della costa marchigiana. Venerdì 20 settembre, percorso immerso nella natura appenninica e panorami mozzafiato nelle valli del Metauro e del Cesano per concludersi con una visita al museo della Miniera di Zolfo di Cabernardi, che è stato uno dei più importanti centri minerari d’Europa. Sabato 21 settembre, il tour motociclistico in programma porterà tutti i partecipanti nelle splendide strade delle Cesane e a Fossombrone, per concludersi al Museo delle Officine Benelli dove in serata si terrà una grande festa.

Domenica 22 settembre, gran finale con il “Benelli Day”, classica passeggiata con le moto della straordinaria storia Benelli e MotoBi. Dopo la deposizione di una corona d’alloro al busto di Tonino Benelli, tutti in moto per i borghi di Novilara, Candelara, Gradara e Fiorenzuola di Focara dove si terrà una visita all’antico borgo con vista sul mare Adriatico e pranzo conviviale sul lungomare di Pesaro.