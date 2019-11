Honda CB4 X Concept

Sono diverse le novità che Honda ha portato sul palco di Eicma 2019, ma una tra le più importanti – insieme al CBR 1000RR-R Fireblade – è il concept chiamato CB4 X. Rappresenta una Sport-Touring moderna e stilosa, e chissà probabilmente la vedremo in veste ufficiale il prossimo anno.

Un ibrido dal grande fascino

Si tratta di un prototipo nato dalla matita di Valerio Aiello coadiuvato da un team di giovani designers con la volontà di esplorare e mescolare due categorie motociclistiche dai contorni sempre meno definiti, quelle dello Sport/Touring e del Crossover di media cilindrata. Il design è il risultato di linee estremamente dinamiche e compatte pensate per esaltare le diverse personalità di una moto che nasce per l’utilizzo di tutti i giorni sui percorsi urbani ma con cui ci si può divertire nei weekend tra i tornanti di montagna o nei lunghi viaggi.

4 cilindri in linea

Il display aggiunto caratterizza le linee del serbatoio che risulta proteso in avanti, mentre il parabrezza è regolabile su diverse posizioni e integrato alle linee della carena. Il gruppo ottico anteriore è incastonato nella parte bassa del cupolino e prevede DRL integrati. Davanti c’è una ruota da 17”, mentre il propulsore è un 4 cilindri in linea di cui ovviamente non conosciamo valori di potenza e coppia.