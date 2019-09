Skoda presenta l’assitente vocale Laura

Skoda presenta Laura, il nuovo assistente digitale capace di comprendere il linguaggio naturale, che verrà incorporato nelle nuove Kamiq e Scala.

I contenuti digitali delle auto di oggi sono uno dei principali accessori richiesti dai clienti. Per questo ormai già diversi costruttori investono ingenti somme di denaro per lo sviluppo dei sistemi multimediali. E così arriva Laura, il nuovo assistente digitale di Skoda che consiste in un sistema di controllo vocale in grado di interpretare il linguaggio naturale.

Domina sei lingue – inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano e, naturalmente, ceco – e fa parte già da ora dell’equipaggiamento delle Skoda Kamiq e Scala equipaggiate con l’ultimo aggiornamento del sistema di infotainment Amundsen.

Per attivare Laura gli utenti dovranno solo pronunciare le parole magiche “Okay Laura!” e in seguito iniziare a parlare con l’assistente vocale.

Laura è in grado di rispondere a domande su molti temi. Ad esempio può iniziare la navigazione verso il destino scelto, trovare una canzone favorita o scrivere sotto dettato un messaggio di testo. Per tutto ciò il sistema si affida a una scheda eSIM per la connessione in rete.

Il nuovo assistente vocale Laura di Skoda verrà ulteriormente sviluppato nel tempo e in futuro potrà contare su ulteriori opzioni e possibilità e potrà interagire con aree esterne all’auto come le app dello smartphone e il configuratore online.