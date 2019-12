Momodesign: nuove limited edition exclusive online

Momodesign Zero Heritage Carbon Edition è il nuovo casco Jet realizzato in fibra di carbonio con finitura opaca in edizione limitata esclusiva, disponibile solo sull’OnLine Store di Momodesign. E’ un Casco dal sapore artigianale e industriale al tempo stesso, realizzato con materiali premium in grado di garantire un prodotto di alta qualità e utilizzati per rifinire l’imbottitura interna e il gancio su cui è impresso il logo Momodesign. Fortemente ancorato alle proprie origini, il Centro Stile interno ha disegnato questo jet con una visione contemporanea pensando ai centauri alla ricerca di un casco dal design moderno ma con uno spirito heritage. Il nuovo casco Momodesign Zero Heritage Carbon Edition è inoltre dotato di visierino solare estraibile e sottogola con fibbia micrometrica. L’interno è realizzato con tessuti ad alto assorbimento e rete microforata è removibile e lavabile. Il prezzo al pubblico è di 399,00 euro

