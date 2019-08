Audi e-tron Scooter: il monopattino elettrico dei Quattro Anelli

A differenza di Segway o Xiaomi, i cui monopattini dispongono di due ruote, quello firmato Audi – si chiama e-tron come la prima auto elettrica del marchio dei Quattro Anelli – può contare infatti su quattro ruote. Audi giustifica questo design con l’obiettivo di migliorare la maneggevolezza, la sicurezza e offrire il comfort di poter guidare con una sola mano. Il manubrio prevede infatti l’appoggio di una sola mano. Si guida di lato, insomma, usando un solo braccio e senza per questo perdere stabilità e sicurezza.

I numeri del monopattino di Audi non differiscono di molto dal leader del mercato firmato Xiaomi. Pesa 12 kg, promette un’autonomia di 20 km con una sola ricarica e raggiunge la velocità massima di 20 km/h. Nonostante per il momento sia ancora in forma di prototipo, Audi assicura che arriverà in commercio possibilmente entro la fine del 2020.

L’Audi e-tron Scooter avrà un prezzo, però, abbastanza salato, costerà infatti introno ai 2.000 euro.